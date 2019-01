LBL tritt wieder zur Landtagswahl an

Das Bündnis Liste Burgenland (LBL) wird auch bei der kommenden Landtagswahl im Jahr 2020 antreten. Das beschloss das Bündnis am Mittwoch in einer Vorstandssitzung.

Der Fahrplan bis zur Wahl werde jetzt im Frühjahr festgelegt, so LBL-Obmann Manfred Kölly. Er will in den kommenden Wochen möglichst viele Listen aus den Gemeinden zur Mitarbeit gewinnen.

Die Liste wurde 2010 als Zusammenschluss mehrerer Namenslisten gegründet. Bereits beim ersten Antritt bei der Wahl 2010 schaffte die LBL knapp den Einzug in den Landtag. 2015 gelang der Einzug erneut. Die LBL ist mit Manfred Kölly und Gerhard Hutter im Landtag vertreten.