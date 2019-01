Ferienmesse: Burgenland setzt auf Virtual Reality

Heute startet in Wien die Ferienmesse mit 850 Ausstellern aus 80 Ländern. Das Burgenland wirbt heuer mit einem neuen Messestand und Konzept um Gäste. Video und Virtual Reality spielen dabei eine große Rolle.

Die Besucherinnen und Besucher der Ferienmesse setzen sich eine Virtual-Reality-Brille auf, radeln plötzlich durch die Landschaft des Burgenlandes und können fast vergessen, dass sie eigentlich in einer Messehalle sind - die virtuelle Realität macht es möglich. Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton sagte, man habe sich nach vielen Jahren getraut, den Messestand neu zu konzipieren. Man spiegle mit dem Messestand das gesamte Burgenland von Nord bis Süd wieder und werde auch interaktiver.

Alle Altersgruppen sollen angesprochen werden

Mit der modernen Technologie möchte man bei allen Altersgruppen punkten, so Anton: „Wien ist der größte Herkunftsmarkt in Österreich für uns. Wir merken es auch immer wieder, dass wir sehr viele Stammgäste haben, die dann auch zum Stand kommen und sich darüber informieren, was es Neues gibt oder einfach mit uns plaudern wollen.“ Man spreche auch die Gästeschicht „50plus“ an, die sich nicht unbedingt nur im Internet informiere, so Anton.

Start ins neue Tourismusjahr

Die Ferienmesse in Wien ist für das Burgenland der Startschuss ins neue Tourismusjahr: Man erwarte viele Besucher, die interessiert seien und die ihren Urlaub schon jetzt am Jahresanfang planten, so Anton. Die Schlagworte seien Natur, Thermen, Genuss, Rad, Wein und viele Sonnentage. Das Burgenland sei ja berühmt dafür, dass es mehr als 300 Sonnentage im Jahr habe. „Wir haben das Glück, dass wir eine ausgedehnte Saison machen können, aufgrund der tollen Wettersituation“, sagte Anton.

Vier Tage lang können sich Besucher bei der Ferienmesse in Wien Inspiration für das nächste Reiseziel und umfassende Beratung holen. Und auch für Autoliebhaber ist etwas dabei, denn zeitgleich findet auf dem Messegelände die Vienna Autoshow statt.

Link: