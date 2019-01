Fahrerflüchtiger nach zwei Jahren gefasst

Die Polizei hat zwei Jahre nach einem schweren Verkehrsunfall in Wallern, bei dem ein 52-Jähriger schwer verletzt wurde, einen Fahrerflüchtigen ausgeforscht. Der nun 25-jährige Serbe mit Wohnsitz in Wien soll im Zuge eines Überholmanövers mit einem Microcar kollidiert sein.

Der Unfall passierte im Februar 2017. Damals hatte der 25-Jährige versucht, ein Microauto zu Überholen, in dem der 52-jährige und sein 50-jährigen Bruder saßen. Es kam zur Kollision, das Microcar überschlug sich und blieb am Dach liegen. Der schwer verletzte Microcar-Lenker musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen werden.

Der 25-Jährige hielt nicht an, sondern fuhr weiter und wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Wallern in das Auto eines 26-Jährigen Wieners umstieg. Die beiden Männer wurden jetzt ausgeforscht und wegen fahrlässiger Körperverletzung und Imstichlassen eines Verletzten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.