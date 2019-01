Hallenbad Neusiedl: Gutachten übermittelt

Das Bundesdenkmalamt hat das Gutachten zur Unterschutzstellung des Hallenbades in Neusiedl am See offiziell an die Gemeinde übermittelt. Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) sowie der Gemeinderat haben nun vier Wochen Zeit, um eine Stellungnahme abzugeben.

Wie berichtet wird in dem Gutachten das Gebäude des Hallenbades sowie die angrenzende Arena als schützenswert erachtet - mehr dazu in Hallenbad Neusiedl kommt unter Denkmalschutz. Nun liegt das Gutachten der Gemeinde vor.

Die nächste Gemeinderatssitzung in Neusiedl am See ist für Mitte Jänner anberaumt. Nach den abgegebenen Stellungnahmen des Gemeindereates wird das Bundesdenkmalamt einen entsprechenden Bescheid erlassen.

