Eisenstadt: Große Pläne für Haydn-Gedenkjahr

Die Landeshauptstadt Eisenstadt widmet das Jahr 2019 Joseph Haydn. Am 31. Mai jährt sich der Todestag des berühmten Komponisten zum 210.Mal. Verschiedene Veranstaltungen sollen während des Jahres an das Gesamtwerk von Joseph Haydn erinnern.

Der Name Joseph Haydn ist untrennbar mit der Landeshauptstadt Eisenstadt verbunden. Knapp 30 Jahre stand der Komponist im Dienst der Fürsten Esterhazy. Er komponierte Symphonien, Oratorien, Opern, Streichquartette und auch viele liturgische Werke - und zwar speziell für den Haydnsaal im Schloss Esterhazy, für die Bergkirche aber auch für Schloss Esterhazy in Fertöd.

Anlässlich seines 210.Todestages wird das Kulturprogramm der Landeshauptstadt speziell auf Joseph Haydn zugeschnitten: „Es soll ein Jahr sein, wo Haydn immer wieder in den Vordergrund gerückt wird. Es gibt auch außerhalb der Gedenkjahre immer wieder viele Veranstaltungen in Zusammenhang mit Joseph Haydn, aber heuer wollen wir das bündeln “, so der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner. Als Partner ist Esterhazy mit an Bord.

„haydn 210“: Internationales Event am Todestag

Die Saison beginnt bereits am 19. Jänner, und zwar mit der Aufführung des Oratoriums „Die Schöpfung“ durch die Haydn-Philharmonie unter der Leitung von Nicolas Altstaedt im Haydnsaal des Schloss Esterhazys. Der Haydn-Schwerpunkt gipfelt schließlich im Festival „Herbstgold“ im September. „Haydn ist für uns selbstverständlich eine Permanentverpflichtung, aber es gibt ein paar Schwerpunkte, die durchaus auch dieser gesteigerten Bedeutung dieses Jahres Rechnung tragen wollen“, so Karl Wessely von den Esterhazy Betrieben.

Das Joseph Haydn-Konservatorium plant am Todestag, dem 31. Mai, das internationale Event „haydn 210“. An diesem Tag werden verschiedene Kunstinstitutionen weltweit fünf Stunden Live-Beiträge per Online-Streaming ausstrahlen. „Haydn ist tatsächlich im Ausland oft bekannter als im Inland. Wir haben da einen Schatz, den wir hegen und pflegen sollten“, so Tibor Nemeth, Direktor des Haydn-Konservatoriums. Abgerundet wird das Musikprogramm mit einem speziellen Rahmenprogramm: Joseph Haydn soll überall in der Stadt spürbar sein.