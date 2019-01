Barbara Karlich: Blumen zum runden Geburtstag

Ein besonderes Geburtstagskind ist Montagfrüh in Radio Burgenland zu Gast gewesen. „Guten Morgen“ - Moderator Michael Pimiskern hat der Talkqueen Barbara Karlich zum Geburtstag gratulieren dürfen. Die Trausdorferin ist 50 Jahre alt geworden.

Aus dem ORF-Fernsehen ist sie nach zwei Jahrzehnten „Barbara-Karlich-Show“ nicht mehr wegzudenken. Aber auch ihre Karriere begann dereinst beim Radio. Partystimmung herrschte daher im „Guten Morgen“-Studio von Radio Burgenland. Das prominente Geburtstagskind ist dazu extra ins ORF-Landesstudio gekommen. Dafür gibt es Torte von der Redaktion und Blumen von „Guten-Morgen“-Moderator Michael Pimiskern.

Barbara Karlich bekommt Geburtstagstorte Die Talkqueen feierte ihren 50. Geburtstag und bekam Blumen und eine Torte vom „Guten Morgen Burgenland“-Team

Keine Frühaufsteherin

Sie fühle sich etwas müde, da sie keine Frühsteherin sei, sondern eher eine Langschläferin ist. Auf den 50. Geburtstag angesprochen, meinte die Talklady, dass das Handy die ganze Zeit piepsen würde und das schön sei. „Es ist schon komisch. In zehn Jahren bin ich 60. Aber gut, man sagt ja 60 ist das neue 40. 50 wäre dann das neue 30“, scherzte das Geburtstagskind. Wie 30 würde sie sich nicht fühlen, eher so wie 38, so Karlich.

ORF

Radiostudio weckt Erinnerungen

Das Radiostudio weckte auf alle Fälle Jugenderinnerungen. Karlich startete ihre Karriere vor Jahrzehnten beim Privatradio, damals oft mit dem Wetterbericht. Für die Zukunft sei noch nichts genaues in Planung, sie habe jedenfalls noch viel vor, so Karlich.

Die Wetterprognose von Barbara Karlich Die Talkmasterin startete ihre Laufbahn beim Radio

Sie würde jedenfalls noch gerne reisen - zum Beispiel nach Neuseeland, oder Laos. Da ihre Tochter noch nicht so reisefreudig sei, müssen diese Fernreisen noch etwas warten, meinte die Talkqueen - Eine größere Geburtstagsfeier sei jedenfalls erst geplant, wenn es etwas wärmer sei.