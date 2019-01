Hochsaison in Thermenregionen

Die burgenländischen Thermen haben jetzt im Winter Hochsaison. Die vergangenen Wochen rund um Weihnachten waren für die Thermenregionen ein Erfolg auf allen Ebenen. Die Thermen mussten zuletzt sogar immer wieder Gäste abweisen, weil der Andrang so groß war.

Egal ob in Frauenkirchen, in Lutzmannsburg, Bad Tatzmannsdorf oder in Stegersbach: In den Thermengemeinden des Burgenlandes freut man sich über eine sehr gute Weihnachts- und Wintersaison. Die Thermen sind so voll, dass sogar gelegentlich ein Einlassstop ausgesprochen werden muss.

ORF

„Gelegentlich mussten wir die Therme vorübergehend sperren, um die Qualität, die Sauberkeit und die Freundlichkeit der Mitarbeiter aufrecht zu erhalten, das ist uns besonders wichtig“, so Karina Weinbacher, Leiterin der Allegria-Therme in Stegersbach (Bez. Güssing).

ORF

Weihnachten im Thermenhotel

Volle Thermen sorgen auch für gute Auslastung in den Hotels. Viele Unterkünfte sind in den Weihnachtsferien komplett ausgebucht. Auffällig ist, dass immer mehr Urlauber schon vor den Feiertagen anreisen und das Weihnachtsfest im Thermenhotel verbringen. „Es war für uns positiv überraschend, dass schon ab dem 23. Dezember so viele Buchungen waren. In unserem Haus bedeutet das ein Plus von knapp zehn Prozent“, so etwa Rene Sulzberger, Hoteldirektor des Balance Ressorts in Stegersbach.

„Wir haben rund 100 Gästebetten und haben im Jänner eine Auslastung von rund 90 Prozent“, ergänzt Hotelier Josef Puchas, der ebenfalls in Stegersbach ein Hotel betreibt. Die Tagesgäste der Thermen kommen hauptsächlich aus der Region, die Urlauber in den Hotels kommen aus dem gesamten Osten Österreichs.

Burgenlandweit gute Auslastung

Der neue Trend, Weihnachten und Silvester in einem Thermenhotel zu verbringen, zeigt sich im gesamten Burgenland. In Bad Tatzmannsdorf (Bez. Oberwart) war man heuer am Heiligen Abend komplett ausgebucht, auch in Frauenkirchen (Bez. Neusiedl am See) war die Buchungslage am 24. Dezember signifikant besser als in den Jahren zuvor. Positive Stimmung herrscht auch in Lutzmannsburg (Bez. Oberpullendorf): Die Weihnachtsferien sorgten in der Sonnentherme für eine Auslastung von 100 Prozent.