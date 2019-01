Messerattacke bei Streit unter Jugendlichen

In Eisenstadt hat es in der in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages bei einem Streit vor einer Disco eine Messerattacke gegeben: Dabei verletzte ein Jugendlicher einen 19-Jährigen am Oberarm.

Kurz nach 4.00 Uhr in der Früh wurde die Polizei zur Eisenstädter Disco gerufen: Ein Streit unter Jugendlichen hatte blutig geendet. Das Opfer saß beim Eintreffen der Polizisten am Boden und blutet am linken Oberarm. Der 19-Jährige wurde erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Während einer verbalen Auseinandersetzung soll ein Bursche aus einer vierköpfigen Gruppe von Jugendlichen plötzlich ein Messer gezückt und auf den 19-Jährigen eingestochen haben. Danach liefen die vier Burschen davon. Sie wurden nach kurzer Zeit angehalten. Laut Polizei konnte das Opfer einen 18-Jährigen auf einem Foto als mutmaßlichen Täter identifizieren. Der junge Mann wurde festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.