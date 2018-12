200 Jahre „Stille Nacht“: Gemeinsames Singen

Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest hat man sich in Eisenstadt etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Vor dem Rathaus wurde gemeinsam „Stille Nacht“ gesungen. Mitmachen konnte jeder, von Privatpersonen bis zu Chören.

Über 1.000 Menschen sind dem Aufruf der Stadtgemeinde Eisenstadt gefolgt und sangen unter der Leitung von Linde Devos das wohl bekannteste Weihnachtslied. „Stille Nacht, Heilige Nacht“ wurde vor genau 200 Jahren in Oberndorf in Salzburg zum ersten Mal gesungen - mehr dazu in Ein Weihnachtslied wird zum Welthit.

Der Geburtstag des Weihnachtslied-Klassikers war auch der Grund für die Aktion in der Eisenstädter Fußgängerzone: „Anlässlich 200 Jahre ‚Stille Nacht, Heilige Nacht‘ wollten wir den größten Chor des Burgenlandes erschaffen, und ich denke, dass wir das geschafft haben“, freut sich Bürgermeister Thomas Steiner.

Singen für den guten Zweck

Gesungen wurden alle sechs Strophen von Franz Xaver Grubers und Joseph Mohrs Weihnachtslied. Mit dem gemeinsamen Singen von „Stille Nacht“ wollten die Stadtverantwortlichen an den Geist von Weihnachten erinnern, aber auch etwas Gutes tun. Pro Teilnehmer wurde ein Euro an ‚Licht ins Dunkel‘ gespendet, außerdem haben die Musikanten auf ihre Gage verzichtet. Bürgermeister Steiner rechnet mit Spendeneinnahmen von etwa 1.500 Euro.