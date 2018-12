Verkehrsbilanz: Lkw-Verkehr nimmt 2018 zu

Der Lkw-Verkehr hat heuer auf Burgenlands Straßen erneut zugenommen. Das zeigt eine aktuelle Studie des Verkehrsclub Österreich VCÖ. Demnach ist der Schwerverkehrs auf allen großen Verkehrsrouten im Burgenland zum Teil stark angestiegen.

Der Schwerverkehr nimmt österreichweit zu, so auch im Burgenland. Der Hauptverkehrsknotenpunkt beim Schwerverkehr bleibt nach wie vor die A4. Bei Bruckneudorf wurden dort in den ersten elf Monaten des heurigen Jahres mehr als 2,9 Millionen Lkw gezählt, um fast drei Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Noch vor fünf Jahren waren es um 400.000 Lkw weniger. Ähnlich auch das Bild auf der A6 bei Potzneusiedl: Von Jänner bis November sind dort rund 940.000 Schwerfahrzeuge unterwegs gewesen, ein Plus von mehr als vier Prozent.

ORF

Auch auf den Schnellstraßen waren heuer mehr Lkw unterwegs. Auf der S4 bei Sigless wurden 4,4 Prozent mehr Schwerfahrzeuge gezählt, auf der S31-Burgenland-Schnellstraße waren es 2,6 Prozent mehr. Der VCÖ fordert daher einen verstärkten Ausbau des Schienennetzes, es bringe nichts nur noch weitere Straßen zu bauen, so der VCÖ, denn dadurch werde der Schwerverkehr nur noch weiter forciert.

