Wohnhausbrand in Frauenkirchen

Ein Wohnhausbrand in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) beschäftigte Mittwochfrüh die Feuerwehren Frauenkirchen und Halbturn. Drei Stunden nach Alarmierung konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Die Alarmierung der Feuerwehren erfolgte Mittwochfrüh gegen 5.30 Uhr. Nach Angaben der burgenländischen Landessicherheitszentrale handelte es sich um einen Wohnhausbrand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Brand unter Kontrolle

Die Feuerwehren Frauenkirchen und Halbturn waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Der Brand war seit etwa 6.45 Uhr unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Landessicherheitszentrale gegenüber dem ORF-Burgenland. Kurz nach 8.00 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.