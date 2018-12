Franz Lederer ist neuer Draßburg-Trainer

Der ASV Draßburg hat einen neuen Trainer gefunden. Franz Lederer, der ehemalige Mattersburg-Coach, übernimmt den Trainerposten beim Tabellenführer der Burgenlandliga.

Mehr als achteinhalb Jahre lang war Lederer Trainer beim SV Mattersburg, weitere fünf Jahre sportlicher Leiter. Nach der Abberufung von diesem Posten im August bekommt der 55-jährige jetzt eine neue sportliche Aufgabe. Als Trainer soll er Draßburg zum Meistertitel in der Burgenlandliga und damit zum Aufstieg in die Regionalliga Ost führen.

„Gelebte Entwicklungsbereitschaft“

„Natürlich haben sie die Latte sehr hoch gelegt, weil sie sind überlegener Tabellenführer und jetzt schaut natürlich alles nach Aufstieg aus und so soll es auch sein. Ich will hier kräftig mithelfen, dass wir dieses Projekt zu Ende bringen. Vor allem war der Hauptgrund, dass ich mich dazu entschieden habe, dass bei den handelnden Personen eine gelebte Entwicklungsbereitschaft da ist“, so Lederer.

ORF

Draßburg geht mit sieben Punkten Vorsprung auf die schärfsten Verfolger Siegendorf ins Frühjahr. Der Verein war seit dem freiwilligen Rückzug von Trainer Josef Kühbauer im September auf Trainersuche. Für Lederer selbst ist der Schritt in den Amateurbereich einer, den er sich gründlich überlegt hat.

„Bin dort, wo ich mich am wohlsten fühle“

„Zum Einen ist es ein Schritt in eine völlig andere Richtung, weil es ja trotzdem kein Berufsfußball ist. Zum Anderen hat mich vor allem gereizt, dass ich wieder am Platz stehen darf. Jetzt bin ich wieder dort, wo ich mich am wohlsten fühle, wo ich zu Hause bin und das ist am Platz“, so Lederer. Vor seiner Tätigkeit bei Mattersburg war Franz Lederer übrigens auch Trainer beim ASK Marz. Seine Arbeit in Draßburg beginnt er mit Start der Wintervorbereitung im Jänner.

