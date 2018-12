Ausgesetzte Kaninchen gerettet

Zwei Tierfreundinnen haben in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) vier ausgesetzte Kaninchen gerettet. Die Frauen waren mit ihrem Hund in einem Wald spazieren, als der Hund die in einer Plastikbox zusammengepferchten Kaninchen witterte.

Die Frauen nahmen die Tiere umgehend mit nach Hause, um sie aufzuwärmen und zu füttern. Anschließend brachten sie die Kaninchen zum Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf, wo sie tierärztlich untersucht wurden. Bis auf zum Teil stark verfilztes Fell wurden bei den Nagern keinerlei Beschwerden festgestellt.

APA/Wiener Tierschutzverien/WTV

Das flauschige Quartett wurde gegen Myxomatose (Kaninchenpest) und RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease, auch China-Seuche genannt) geimpft und wird nun im Kleintierhaus des WTV versorgt. Sie wurden auf die Namen „Resi“, „Rosi“, „Roger“ und „Richard“ getauft. Nach Ablauf der gesetzlichen Fristen können die Tiere an neue Besitzer vergeben werden. Eine Nacht im Freien hätten die Nager vermutlich nicht überlebt, hieß es vom WTV, der zudem darauf hinwies, dass das Aussetzen eines Tieres eine strafbare Handlung ist.

