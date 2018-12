Garish melden sich mit „Best of“ zurück

Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren steht die Mattersburger Band Garish für hochwertige Indiepop-Musik mit deutschsprachigen Texten. Mit „Rosen und Applaus“ bringen die Musiker nun ein Best-of-Album heraus.

Seit dem Jahr 1997, also seit mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnten, gibt es die Mattersburger Band Garish. Die Alben der vier Musiker gehören zu den größten Pop-Musikexporten des Burgenlandes und werden mittlerweile im gesamten deutschsprachigen Raum verkauft. Nach mehr als zwanzig Jahren Bandgeschichte veröffentlichen Garish nun ein Best-of-Album.

„Der schlimmste Zustand den man haben kann“

Für „Rosen und Applaus“ haben die vier Mattersburger Musiker aber nicht nur einfach nur ihre alten Lieder auf Platte gepresst, sondern sie im Juni in der Cselley Mühle in Oslip (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) vollkommen neu aufgenommen. Es sei dann recht schnell klar gewesen, dass man dort eine Live-Session mit Publikum machen wolle und das Ganze dann auch aufnehmen wolle, sagte Garish-Sänger Thomas Jarmer. „Das ist als Musiker der schlimmste Zustand den man haben kann, denn du spielst für das Band und aber gleichzeitig auch für ein anwesendes Publikum“, so Jarmer.

Als Band sei man bei der Aufnahme erstaunlich entspannt gewesen, sagte Schlagzeuger Markus Perner. „Also, das war jetzt nicht so, dass plötzlich das rote Licht leuchtet und wir dann aufnehmen müssen, sondern es war irgendwie eine sehr lockere Stimmung“, sagte Perner. Auf „Rosen und Applaus“ sind insgesamt zwölf Lieder aus dem reichhaltigen Garish-Fundus - vom letzten Album „Komm schwarzer Kater“ bis zu „Wo die Nacht erzählt vom Tag“ aus dem Jahr 2002.

„Der Sound, der uns am besten steht“

Die Alben und die Songs auf den einzelnen Alben seien sehr unterschiedlich gewesen, sagte Bassist Kurt Grath. „Von sehr rockig bis ganz reduziert - und ich glaube, dass dieser folkige Sound der ist, der uns am besten steht“, so Grath. Die Anzahl der gespielten Instrumente wurde für das Album reduziert, sagte Gitarrist Julian Schneeberger. „Wir haben uns nicht so viele Möglichkeiten offen gelassen, wie wir die Lieder spielen, sondern haben uns auf Instrumente geeinigt, die wir spielen und so die Songs ein bisschen vereinheitlicht“, sagte Schneeberger. „So als wären sie aus einem Guss.“

Das neue Album „Rosen und Applaus“ wird im Rahmen einer Österreich-Tournee präsentiert. Am 22. Dezember werden die vier Mattersburger Musiker auch in Bildein (Bezirk Güssing) zu Gast sein und live aus dem Best-of-Album spielen.