Premiere: Die lustigen Weiber von Windsor

Seit 25 Jahren spielt der Burgverein Güssing Sommertheater. Zuerst auf der Burg und seit zwölf Jahren auf der Festwiese unterhalb der Burg. Am Mittwochabend hat Shakespeares-Stück „Die lustigen Weiber von Windsor“ Premiere gefeiert.

In der Güssinger Version von Shakespeares Komödie wird gesungen, getanzt und jongliert. Regisseurin Sabine James siedelte ihre Geschichte in einer Fantasieepoche an. Auf der Bühne zu sehen und hören: barocke Kostüme und Sportschuhe, gedrechseltes Deutsch und südburgenländischer Dialekt.

„Ich habe sehr viel gekürzt und wollte dann sehr viele moderne Elemente hineinbringen und eine Kollage aus bunten Eindrücken schaffen, um die vielen Texte ein wenig zu unterbrechen und unterhaltend zu machen - ich komme ja vom Showgeschäft“, so James.

Laien mit Begeisterung

Das Laienensemble spielte mit großer Begeisterung. Alle freuten sich auf den großen Auftritt - dem Publikum gefiel es. „Die lustigen Weiber von Windsor“ - gespielt wird auf der Festwiese in Güssing noch bis 14. August.