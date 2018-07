Komplizierte Lkw-Bergung auf der A3

Am Freitagmorgen ist ein Lastwagen auf der A3-Südostautobahn bei der Ausfahrt Müllendorf von der Fahrbahn abgekommen und über die Böschung gestürzt. Die Bergung des Schwerfahrzeuges gestaltete sich schwierig.

Der Lkw kam gegen 01.30 Uhr am Freitagmorgen von der Fahrbahn ab, während er die A3-Südostautobahn bei Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) verlassen wollte. Der Sattelzug sei daraufhin über die Böschung hinunter gefahren und in weiterer Folge in die Gegenböschung gekracht, sagte Martin Mittnecker, Kommandant der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Neufeld an der Leitha. Man habe auch den Fahrer noch gesehen, der sei offensichtlich nicht schwer verletzt gewesen, so Mittnecker.

ORF

Aufwendige Bergung mit Kränen

Der Lastwagen selbst wurde dabei zwar nicht schwer beschädigt, musste allerdings von der Feuerwehr in einer aufwendigen Berge-Aktion aus der Böschung geholt werden. Zwei Schwerlastkräne mussten dafür organisiert werden.

Die Ausfahrt Müllendorf musste für die Dauer der Bergearbeiten vorübergehend gesperrt werden. Die Einsatzkräfte waren fast zwei Stunden lang damit beschäftigt, den Lkw aus der Böschung zu heben.

ORF

