Chinesische Partnerstadt für Mörbisch

Mörbisch und die Stadt Zhangjiajie haben vor kurzem ihre Partnerschaft besiegelt. Damit ist die Zusammenarbeit zwischen Österreich und China um ein Kapitel reicher. Ein Ziel ist es, chinesische Operetten-Fans nach Mörbisch zu locken.

Auch wenn es nicht den Anschein hat, aber die Stadt Zhangjiajie mit acht Millionen Einwohnern und die Seefestspiel-Gemeinde Mörbisch haben einiges gemeinsam. Beide Regionen sind beliebte Tourismusziele, sind UNESCO Welterbe und sowohl Mörbisch als auch Zhangjiajie haben eine berühmte Freiluftbühne.

ORF

Liebe zwischen Fuchs-Fee und Waldarbeiter

„The Love Story of A Woodman and A Fairy Fox“ steht heuer in China auf dem Spielplan. Die romantische Geschichte handelt von einer Fuchs-Fee und einem Waldarbeiter, die sich - wie kann es anders sein - verlieben. Das ist aber verboten, denn Fuchsfeen fressen eigentlich Dorfbewohner. Die beiden schwören sich jedenfalls ewige Liebe bis die Sonne austrocknet und die Steine zu Staub werden, wie es in dem Stück heißt.

ORF

Mörbisch und Zhangjiajie sind Partnerstädte

Die China Reise der rund 30-köpfigen burgenländischen Wirtschafts- und Tourismusdelegation Anfang Juni hat der Gemeinde Mörbisch eine Partnerstadt mit Zhangjiajie beschert. Die festliche Unterschrift zur Partnerschaft leisteten der Vizebürgermeister von Zhangjiajie und der Vizebürgermeister von Mörbisch, Jürgen Marx (SPÖ).

ORF

Aufschwung für Mörbisch durch Touristen aus China

Markus Binder (ÖVP), Bürgermeister von Mörbisch erzählte, wie es zu der Partnerschaft gekommen war: „Voriges Jahr ist eine Delegation ins Burgenland gekommen und hat auch Mörbisch besucht. Ihnen hat es bei uns sehr gut gefallen, da es auch in Zhangjiajie eine sehr imposante Operetten-Bühne gibt.“

ORF

Die Partnerschaft soll mehr Touristen aus China zur Operetten-Bühne nach Mörbisch bringen und einen Aufschwung anstoßen. „Wir werden den ständigen Kontakt pflegen. Die Beziehung ist noch sehr jung. Wir wissen noch nicht ganz genau, was auf uns zukommen wird“, so Binder.

ORF

Mörbisch 2019: Liebe zwischen China und Wien

Vertreter aus Zhangjiajie haben bereits zugesagt, nächstes Jahr nach Mörbisch zu kommen. Dann steht ja „Das Land des Lächelns“ auf dem Programm. Eine romantische Operette über eine Wiener Diplomatentochter, die sich in einen chinesischen Prinzen verliebt.

Links: