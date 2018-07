Burgauberg: Elektrischer Defekt als Brandursache

Für den Hausbrand vergangenen Freitag in Burgauberg-Neudauberg (Bezirk Güssing) dürfte ein elektrischer Defekt die Ursache gewesen ein. Hinweise auf Brandstiftung gibt es nicht.

Freitagnacht war in einem Bauernhaus in Burgauberg-Neudauberg (Bezirk Güssing) ein Großbrand ausgebrochen. Der 64-jährige Besitzer konnte sich gerade noch ins Freie retten. Im Zuge der Löscharbeiten mussten auch Teile des abgebranntes Hauses abgerissen werden, da noch Glutnester gelöscht werden mussten - mehr dazu in Vollbrand: Bewohner rettet sich aus Haus .

Keine Hinweise auf Brandstiftung

Das gesamte Obergeschoß des Hauses wurde zerstört. Als Ursache des Brandes wurde von Ermittlern des Landeskriminalamtes Burgenland nun ein elektrischer Defekt festgestellt. Es gibt keine Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung, so die Ermittler.