Schlosskonzerte feiern 45-jähriges Bestehen

Die Halbturner Schlosskonzerte sind die älteste Konzertreihe des Burgenlandes und feiern heuer ihr 45-jähriges Bestehen. Das Festonzert war dem österreichischen Komponisten Gottfried von Einem gewidmet.

1973 rief der Komponist Robert Schollum die Halbturner Schlosskonzerte ins Leben und seither ist das Barockschloss in den Sommermonaten beliebter Treffpunkt für Musikliebhaber. Das Ambiente war feierlich, die Gästeschar zahlreich.

ORF

Kirchschlager: „Der Saal ist fantastisch“

Im einstigen Wohnsalon von Maria Theresia begeisterte Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager. Sie sang Lieder von Wolfgang Amadeus Mozart, Kurt Weil und Franz Schubert. „Der Saal ist fantastisch - sowohl optisch als auch akustisch. Dass es die Konzerte schon seit 45 Jahren gibt, finde ich einfach großartig“, so Kirchschlager.

ORF

Hommage an Gottfried von Einem

Das Jubiläumskonzert ist eine Hommage an den österreichischen Komponisten Gottfried von Einem. Er wäre heuer 100 Jahre alt geworden. „Gottfried von Einem war zu Lebzeiten hier. Wir haben von ihm in seiner Gegenwart Werke aufgeführt. Dadurch gibt es einen Bezug zu diesen Schlosskonzerten. Und der 100. Geburtstag ist für mich ein Pflicht, etwas für ihn zu tun“, so der künstlerische Leiter Robert Lehrbaumer.

ORF

In den Gesprächsrunden zwischen den Musikstücken gab es dann ganz private Einblicke in das Leben des Komponisten. Sohn Caspar erzählte von seinem schwierigen Verhältnis zu seinem Vater. Und Weggefährte Erhard Busek erzählte unter anderem launiges über Gottfried von Einem.

Bis 18. August stehen noch sechs Veranstaltungen auf dem Spielplan der Halbturner Schlosskonzerte.