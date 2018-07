Europapremiere in Lockenhaus

In Lockenhaus findet heuer zum 37. Mal das Kammermusikfest statt. Unter dem Motto „Creatio“ bietet das kleine, aber feine Festival 27 Veranstaltungen in der Burg und in der Pfarrkirche. Beim Eröffnungskonzert gab es eine Europapremiere.

Die Sonate des erst 24-jährigen Australiers Jakub Jankowski wurde in Lockenhaus zum ersten Mal in Europa aufgeführt. Der Künstler war begeistert: „Ich bin stolz Teil dieses fantastischen Festes zu sein. Sie haben die Energie meines Stückes eingefangen. Ich bin sehr glücklich.“

Ausschnitt aus Jankowskis Sonate

Locker und spontan

Lockere Stimmung und spontane Darbietungen kennzeichnen das Kammermusikfest Lockenhaus, das von Gidon Kremer ins Leben gerufen wurde und seit 2012 von Chellist Nicolas Altstaedt geleitet wird. Lockenhaus verzichtet seit jeher auf den sonst so üblichen Glanz und Glamour des Klassikmarktes.

ORF

Altstaed: Jeden Tag immer bei Null anfangen

Über das heurige Motto „Creatio“ - also Schöpfung - meinte Altstaed: „Als Musiker fängt man jeden Tag immer von Null an und auch wenn man altbekanntes Repertoire spielt - Musik ist etwas, was sich nicht konservieren lässt und eine Platte ist keine Musik und eine Partitur ist auch keine Musik. Man muss immer von vorne anfangen.“ Das Kammermusikfestival in Lockenhaus dauert noch bis 14. Juli.

