Parndorf: Premiere auf zwei Bühnen

Beim Theatersommer in Parndorf wird heuer Goldonis Komödie „Der Diener zweier Herren“ gespielt. Am Donnerstagabend gab es eine Premiere auf zwei Bühnen. Grund dafür war der Regen.

Wetterkapriolen sind beim Sommertheater grundsätzlich wichtige Akteure. Davon blieb auch die Premiere auf dem Kirchenplatz in Parndorf nicht verschont. Plötzlich einsetzender Regen sorgte für eine Unterbrechung. Doch davon ließen sich Ensemble und Produktionsteam nicht aus der Ruhe bringen und sie bewiesen ihr Improvisationstalent: Die Premierenfeier wurde kurzerhand vorverlegt, danach wurde im Ausweichquartier in der Volksschule weitergespielt.

Bekannte Ohrwürmer

Es war ein Premierenabend mit viel Musik und bekannten Ohrwürmern. Denn in Parndorf wird „Der Diener zweier Herren“ als Singspiel aufgeführt - mehr dazu in „Der Diener zweier Herren“ in Parndorf . Die Musikstücke dazu wählte Peter Uvira aus. Es sei ganz lustig Nummern zu finden, die gut passten - als ob sie für das Stück geschrieben worden wären, so Uvira.

Als Diener Truffaldino laufe Intendant Christian Spatzek zur Hochform auf, meinte ORF-Burgenland-Kulturredakteurin Ulla Ulla Csenar: „Der Burgenländer Georg Kusztrich und Barbara Kaudelka zeigen einmal mehr ihr komödiantisches Talent und Kurt Hexman und Anna Sophie Krenn begeistern als temperamentvolles Liebespaar.“ Gespielt wird die turbulente Komödie „Der Diener zweier Herren“ noch bis 29. Juli.