HTL Pinkafeld: Profis für Computernetzwerke

An der HTL Pinkafeld können sich Schülerinnen und Schüler in Sachen Computernetzwerke zertifizieren lassen. Diese Chance nutzten zuletzt 26 Jugendliche, die mit den Zertifikaten bei zukünftigen Arbeitgebern punkten können.

Computernetzwerke sind ein Teilgebiet der Informatik. Vereinfacht gesagt geht es darum, mehrere Computer in einem Netzwerk zusammenzufassen und zentral zu verwalten. Dadurch kann zum Beispiel ein Drucker gemeinsam genutzt werden.

Routing, Switching und IT-Security

Mit viel komplexeren Netzwerksystemen befassen sich die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Jahrgänge der HTL Pinkafeld. Im Freigegenstand „Netzwerklaboratorium“ können sie ihre Kenntnisse in den Bereichen Routing, Switching und IT-Security durch praxisnahe Übungen vertiefen, so Professor Jörg Zambo. Danach haben die Jugendlichen sogar die Möglichkeit ein Zertifikat für Netzwerktechnik zu erlangen.

HTBLVA Pinkafeld

Für erfolgreichen Start in den Arbeitsmarkt

Der Freigegenstand schließt mit der am Arbeitsmarkt sehr gefragten Cisco-Networking-Academy-Zertifizierung ab. Cisco ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche, das in den Bereichen IT und Netzwerk tätig ist. Die Zertifikate erhöhen die Chancen der Schülerinnen und Schüler für eine Anstellung als Netzwerktechniker/Network-Engineer bei führenden IT-Unternehmen. Die Verleihung der Netzwerk-Zertifikate erfolgte im feierlichen Rahmen durch Direktor Wilfried Lercher, Abteilungsvorstand Thomas Gabriel und Professor Jörg Zambo.

Zertifikate als „Zeugnis“ für Kenntnisse

Um IT-Kenntnisse nachweisen zu können, bieten IT-Unternehmen die Möglichkeit einer standardisierten Zertifizierung. Dieses „Zeugnis“ bestätigt die erworbenen Fertigkeiten. Das hilft einerseits Bewerbern um handfeste Kenntnisse vorweisen zu können, aber auch Unternehmen um gezielt Mitarbeiter auszuwählen oder zu schulen.

Links: