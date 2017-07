Ein Schwerverletzter nach Arbeitsunfall

Am Mittwochmorgen ist im Bezirk Neusiedl am See ein Mann vom Dach einer landwirtschaftlichen Halle gestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der 21-jährige Mann war gemeinsam mit einem Kollegen mit dem Aufstellen einer Hebeanlage an einer landwirtschaftlichen Halle im Bezirk Neusiedl am See beschäftigt. Der Mann stieg dabei über eine Leiter auf das Hallendach und trat auf eine Lichtplatte, welche dann durchbrach.

Sturz durch das Hallendach

Der 21-jährige stürzte aus mehreren Metern Höhe durch das Dach und schlug auf den betonierten Hallenboden auf. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.