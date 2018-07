Niessl übernimmt Vorsitz der LH-Konferenz

Seit Sonntag ist Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz. Er will alle Kontakte nutzen, um die Weichenstellungen für eine gute Förderung nach dem Jahr 2020 vorzunehmen.

Es ist ein wichtiges Wochenende: Am Sonntag übernahm Österreich den EU-Ratsvorsitz für sechs Monate. Nächste Woche wird die EU-Kommission zu einem Antrittsbesuch in Wien erwartet.

Einladungen an hochrangige EU-Politiker

Viel EU-Prominenz ist heuer auch im Herbst bei den Landeshauptleutekonferenzen angesagt. Für die außerordentliche Landeshauptleutekonferenz am 4. Oktober 2018 in Wien ist EU-Präsident Jean-Claude Junker eingeladen. Am 23. November bei der ordentlichen Landeshauptleutekonferenz in Stegersbach wird EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger erwartet.

Europäische Themen auf der Agenda

Wegen des EU-Ratsvorsitzes von Österreich stehen natürlich viele europäische Themen auf der Agenda des künftigen Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz. Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) will alle Kontakte nutzen, um die Weichen für eine gute Förderung nach dem Jahr 2020 zu stellen.

Schwerpunkt: Jubiläum 100 Jahre Republik

Ein Schwerpunkt der Landeshauptleutekonferenz sind außerdem die Aktivitäten zu den Festveranstaltungen für das Jubiläum 100 Jahre Republik.

Landeshauptleutekonferenz: Gremium und Treffen

Die Landeshauptleutekonferenz ist ein informelles Treffen der neun Landeshauptleute und gilt als wichtiges Gremium der Länderzusammenarbeit.

Burgenland: Vorsitz im Bundesrat

Seit Sonntag hat das Burgenland auch den Vorsitz im Bundesrat, also in der Länderkammer. Bundesrätin Inge-Posch Gruska (SPÖ) wird den Bundesrat als Präsidentin für das nächste halbe Jahr leiten.