Bezirk Neusiedl: 2.491 Unterschriften für Kinderarzt

2.491 Menschen haben die Bürgerpetition von SPÖ, FPÖ und Wirtschaftsbund für einen weiteren Kinderarzt im Bezirk Neusiedl am See unterschrieben. Zwei Monate lang wurden Unterschriften für die gemeinsame Petition gesammelt.

Die Ärztekammer argumentiert, dass laut einem Gutachten kein weiterer Kinderarzt im Bezirk Neusiedl am See nötig wäre - das lässt Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) nicht gelten: „Die Ärztekammer macht auch der Ärztin keine Freude damit, dass sie sagt: Sie sind alleine zuständig, Sie müssen den gesamten Bezirk betreuen. Es braucht jeder Arzt auch seine Erholungsphasen, es braucht jeder Arzt seine freien Stunden.“

ORF/Andi Berger

Stampfel: Überfülltes Wartezimmer schlägt Gutachten

Unterstützung bekommt Niessl von der Landtagsabgeordneten Karin Stampfel (FPÖ). Die einzige Kinderärztin im Bezirk Neusiedl arbeite am Limit, so Stampfel: „Wenn man hört, dass bei der derzeitigen Kinderärztin das Wartezimmer so voll ist, dass die Leute auf den Stiegen im Vorraum sitzen müssen, dann braucht man, glaube ich, gar nicht mehr viel auf ein Gutachten schauen.“

ORF/Andi Berger

Ärztliche Versorgung auch wichtig für Tourismus

Der Wirtschaftsbund erinnerte daran, dass eine gute ärztliche Versorgung auch für den Tourismus gut sei, so Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Hannes Mosonyi: „Wenn wir wollen, dass hier junge Menschen mit ihren Kindern Urlaub machen, dann muss auch für die jüngsten Gäste eine dementsprechende Versorgung gegeben sein.“

SPÖ, FPÖ und Wirtschaftsbund möchten die 2.491 Unterschriften der Ärztekammer und der Gebietskrankenkasse überreichen. Man gehe davon aus, dass die Unterschriften genug Überzeugungskraft haben, damit der Posten für einen zweiten Kinderarzt demnächst ausgeschrieben wird.

