Endlich Ferien: Schulschluss im Burgenland

Für 32.000 Schülerinnen und Schüler hieß es am Freitag im Burgenland: endlich Ferien. Die Emotionen am letzten Schultag waren durchmischt, neben Freude auch ein wenig Traurigkeit über den Abschied von den Lehrern.

Besonders aufgeregt waren am Freitag die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse. Immerhin bekamen sie ihr allererstes Zeugnis. Auch die Freude auf die ersten „großen Ferien“ ist groß: In den Urlaub fahren, schwimmen gehen, bei Freunden übernachten - die Liste an Aktivitäten für den Sommer ist lang.

ORF

Neuerungen für das kommende Schulajahr

Die meisten burgenländischen Schüler schlossen das Jahr erfolgreich ab. Im kommenden Schuljahr wird es einige Neuerungen geben, unter anderem sogenannte Pilotcluster, wo mehrere Schulen unter einer Führung zusammengelegt werden - mehr dazu in Burgenland testet „Schulcluster“.

ORF

Abschied in die neue Schule

Auch für die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse wird das kommende Schuljahr ein spannendes. Es geht nämlich in eine neue Schule. Der Abschied fiel in der Volksschule Kobersdorf (Bezirk Oberpullendorf) dann doch ein bisschen schwer: „Ich bin schon traurig. Erika war eine gute Lehrerin und ich hatte sehr viel Spaß“, erzählte Felix Steiner. Auch der Klassenlehrerin fiel der Abschied nicht leicht: „Ich hab die Kinder jetzt vier Jahre begleitet und wir sind durch sehr viele Höhen gegangen. Das war eine sehr liebe Klasse, mit ganz lieben Eltern. Die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule hat sehr gut funktioniert und deshalb fällt es mir heute besonders schwer, in die Ferien zu gehen“, so Lehrerin Erika Jakob.

ORF

Über die guten Zeugnisse freuten sich trotzdem alle. In Kobersdorf applaudierten einander die Schülerinnen und Schüler auch für die guten Ergebnisse. Und besonders freuten sich dann natürlich die Mamas und Papas, die schon gespannt vor der Klassentür gewartet hatten, und stolz sind, auf den erfolgreichen Nachwuchs.