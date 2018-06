Martin-Kaserne: Tag der offenen Tür

Die Martin-Kaserne in Eisenstadt feiert heuer das 160-jährige Bestehen. Am 7. Juli findet deshalb ein Tag der offenen Tür in der Kaserne statt. Der „Tag der offenen Tür“ richtet sich an alle, die das Bundesheer näher kennenlernen wollen.

„Unser Programm reicht von Gefechts- und Waffenvorführungen über Geräteschauen und geht bis hin zu einer Erlebnisstation für Kinder. Wir haben es auch geschafft Traditionsverbände einzuladen. Ich glaube, gerade 160 Jahre Martin-Kaserne ist ein würdiger Rahmen hier auch mit historischen Uniformen das Fest zu schmücken“, sagte der stellvertretende Militärkommandant Raimund Wrana. Am Abend wird auf der Veranstaltung das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft übertragen.

Der Bürgermeister von Eisenstadt, Thomas Steiner (ÖVP), betonte die Wichtigkeit des Bundesheeres. „Man sieht es immer dann, wenn es Krisenzeiten gibt, dann weiß die Bevölkerung, wie wichtig das Bundesheer ist - ob das die Flüchtlingskrise war, oder andere Szenarien. Deshalb ist es mir als Vertreter der Stadt auch wichtig, dass das immer wieder in den Vordergrund gestellt wird und wir auch seitens der Stadt versuchen nach außen zu tragen, dass es wichtig ist ein starkes Militärkommando und diesen Standort hier zu haben“, so Steiner.

ORF

Kaserne wurde generalsaniert

Partner des Militärkommandos und der Veranstaltung ist die Energie Burgenland. „Wir haben die Auszeichnung - Pro Miliz - erhalten. Es ist anerkannt worden, dass wir unsere Mitarbeiter für Milizübungen unproblematisch freistellen. Und im Rahmen des Festaktes wird uns der Miliz-Award 2018 verliehen. Es freut uns sehr, dass das auch vom Bundesheer anerkannt wird, das auch wir unseren Beitrag für die Partnerschaft leisten“, sagte Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits. Für die Jubiläumsfeier wurde die Kaserne auch renoviert und Teile davon generalsaniert.