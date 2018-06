73 Prozent fahren mit Auto zur Arbeit

Das Auto ist in Österreich ein beliebtes Fortbewegungsmittel: Die Arbeit der wichtigste Mobilitätsgrund. Laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fahren 73 Prozent der Beschäftigten aus dem Burgenland mit dem Auto zur Arbeit.

Man könnte meinen, dass im „Pendler-Bundesland“ Burgenland, der Anteil der Beschäftigten, die mit dem Auto zur Arbeit fahren am höchsten ist. Im Bundesländer- Vergleich hat das Burgenland aber nur den dritthöchsten Anteil - wie eine Untersuchung des VCÖ zeigt. Für 44 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer ist der Arbeitsweg kürzer als zehn Kilometer, für 30 Prozent sogar kürzer als fünf Kilometer. Der Radverkehr habe im Burgenland großes Potenzial. Umso wichtiger sei es, die Infrastruktur für den Radverkehr auszubauen, forderte der VCÖ.

Anteil an Fahrgemeinschaften mit am höchsten

Einmal mehr spricht sich der VCÖ für einen Ausbau der Bahn- und Busverbindungen aus. Es brauche sowohl tagsüber als auch am Abend mehr Verbindungen, um Pendlern den Weg zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erleichtern. In allen Bundesländern ist laut VCÖ die Zahl der Fahrgemeinschaften eher niedrig. Im Burgenland liegt demnach der Anteil der Fahrgemeinschaften, genau wie in Salzburg, bei acht Prozent und ist somit am höchsten in Österreich.

