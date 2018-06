Hofer erholt sich nach Kollaps im Burgenland

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hat durch die aktuelle Hitze am Dienstag in Wien einen Kreislaufkollaps erlitten. Auf Anraten der Ärzte sei er ins Burgenland gefahren, um sich zu erholen, teilte sein Sprecher am Donnerstag mit.

Hofer hat seine restlichen Termine diese Woche abgesagt, um sich vollständig erholen zu können. Am Freitag wäre Hofer zum Verkehrssicherheitag nach Eisenstadt gekommen. In einer Aussendung am Donnerstag bat er außerdem, seine Privatsphäre zu respektieren.

Weiters dankte Hofer den Einsatzkräften, „die mir in dieser Situation geholfen haben“. Der Minister hatte nach Angaben seines Büros am Dienstag einen Kreislaufkollaps erlitten, als er am offenen Fenster seiner Wohnung telefonierte. Die Rettungskette sei rasch in Gang gesetzt worden, ein Krankenhausaufenthalt nicht notwendig gewesen.

Feuerwehr musste Tür aufbrechen

Weil der Minister offensichtlich nicht mehr selbst Hilfe holen konnte, musste die Feuerwehr seine Wohnungstür aufbrechen, berichtet die Gratiszeitung „heute“ - mehr dazu in Verkehrsminister Hofer erlitt Kreislaufkollaps (wien.ORF.at; 21.6.2018)

Link: