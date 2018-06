AMS wirkt mit AQUA Fachkräftemangel entgegen

Österreichs Wirtschaft sucht dringend Arbeitskräfte. Besonders groß ist der Bedarf an Facharbeitern, auch im Burgenland. Besonders kritisch ist die Lage in der Gastronomie. Im Vorjahr wurde deshalb die Arbeitsplatznahe Qualifikation (AQUA) gestartet.

AQUA bedeute Ausbildung in Kooperation mit Betrieben. Das Arbeitsmarktservice Burgenland (AMS) übernehmen die Lebenshaltungskosten, der Betrieb die Ausbildungs- und die externen Kosten, erklärt AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl. „Der Nutzen ist, dass die Zielgruppe viel größer ist. Nicht nur Jugendliche werden ausgebildet, sondern auch Erwachsene - nicht in drei sondern in eineinhalb Jahren. Das heißt, es ist zeitlich überschaubar. Es ist individualisierbar und skalierbar. Wir arbeiten hier dem Fachkräftemangel entgegen“, erklärt Sengstbratl im Gespräch mit ORF Burgenland-Redakteur Kurt Krenn.

Man habe bisher gute Erfahrungen gemacht, seit Jänner 2017 wurden 140 Personen in betriebliche Ausbildungen gebracht, die Vermittlungsquote sei hoch, so die AMS-Burgenland-Chefin.

