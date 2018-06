1 Mio. Kilometer: Rettungsauto geht in Pension

Ein in Frauenkirchen (Bez. Neusiedl am See) stationiertes Fahrzeug des Roten Kreuzes leistete einen ungewöhnlich großen Beitrag für die Versorgung der Burgenländer: das Auto absolvierte über eine Million Kilometer im Rettungs- und Krankentransportdienst.

In diesem Zeitraum wurden 14.478 Patientinnen und Patienten mit diesem Fahrzeug transportiert. „Ich bin schon seit 37 Jahren beim Roten Kreuz, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt“, erzählt Hannes Wolf, der für den Fuhrpark des Roten Kreuzes im Bezirk Neusiedl verantwortlich ist und sich liebevoll um „seine Rettungsautos“ kümmert.

Rotes Kreuz Burgenland

Seit 2011 im Einsatz

Der Rettungswagen ist seit August 2011 im Einsatz, von Anfang an war er in Frauenkirchen stationiert. „Am Anfang hatten wir bei diesem Fahrzeug eine Jahresleistung von 180.000 Kilometern“, erinnert sich Wolf. „Bei den Fahrten in die Krankenhäuser nach Kittsee, Eisenstadt oder auch Wien müssen wir von Frauenkirchen aus immer recht große Distanzen zurücklegen", so Wolf weiter.

Technisch guter Zustand

„Bei 575.000 Kilometern haben wir den Motor getauscht“, schildert Hannes Wolf. Ansonsten musste bei diesem Fahrzeug aber nie viel gemacht werden. Es fährt noch mit dem ersten Lack, und auch die Verklebungen mussten nie erneuert werden. In verwunderlich gutem Zustand ist auch der Innenraum des Rettungswagens, der von einer Spezialfirma für die Bedürfnisse des Rettungsdienstes entsprechend adaptiert wurde.

Letzten Tage am Nova Rock

Seine letzten Tage vor dem Ruhestand absolvierte der Wagen am Nova Rock Festival in Nickelsdorf. Dort durfte er noch einmal seine Qualitäten als Rettungswagen unter Beweis stellen. Nun darf er den wohlverdienten Ruhestand antreten.

Link: