Schandorf: Hügelgräber touristisch vermarkten

Schandorf (Bez. Oberwart) ist mit ihrem großen Hügelgräberfeld weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Pläne, diesen archäologischen Schatz touristisch professionell zu vermarkten, sind bisher gescheitert. Jetzt soll ein neuer Anlauf unternommen werden.

Die Schandorfer Hügelgräber stammen teilweise aus der Hallstattzeit und sind zirka 2.800 Jahre alt. Das gigantische Gräberfeld ist europaweit einzigartig. „Es sind mehr als 280, die meisten zwischen fünf und zehn Meter hoch, die Größten haben einen Durchmesser von 35 bis 40 Meter und eine Höhe von 16 Metern“, erklärt Andreas Bencsics, Obmann des Kulturvereins Schandorf.

Plan eines Archäologieparks gescheitert

Weil sich die Hügelgräber in einem Wald rund zwei Kilometer außerhalb von Schandorf befinden, gab es vor mehr als 15 Jahren den Plan, in Dorfnähe einen Archäologiepark zu errichten. „Geplant war ein Hügelgrab nachzubilden und es begehbar zu machen. Das ist ein riesiger Aufwand, der für den Kulturverein Schandorf nicht umsetzbar ist. Man bräuchte dazu externe Partner“, so Bencsics.

ORF

Neues Projekt geplant

Die Umsetzung des Projektes, es war von einer Million Euro die Rede, scheiterte schließlich an der Finanzierung. Pläne, die Hügelgräber touristisch besser zu vermarkten, gibt es aber jetzt wieder, sagt der Schandorfer Bürgermeister Werner Gabriel (SPÖ): „Die Hügelgräber sind sowohl als kultureller Bestandteil unserer Gemeinde als auch im Tourismus wichtig in unserer Gemeinde. Wir wollen das jetzt neu beleben, da wird es ein neues Projekt geben. Womöglich können wir mit einem Interreg-Projekt die Hügelgräber neu vermarkten. Wir sind gemeinsam mit der Gemeinde Hannersdorf bestrebt ein Projekt aufzustellen.“ Zu den Details hält sich der Ortschef noch bedeckt, weil derzeit mit allen Beteiligten noch Gespräche geführt werden müssen.

