SV Mattersburg: Viele neue Gesichter

Am Donnerstag startete die Vorbereitung des SV Mattersburg auf die neue Bundesliga-Saison. Nach Platz sechs in der Vorsaison geht der SVM mit vielen neuen Gesichtern ins neue Spieljahr. Vor allem im Angriff und Mittelfeld gibt es einige neue Spieler.

Zweieinhalb Wochen Urlaub hat der SV Mattersburg seinen Spielern gewährt. Der SVM ist der erste Bundesligaklub, der mit der Vorbereitung beginnt. „Es kann immer ein bisschen mehr Urlaub sein, aber jetzt freuen sich alle, dass es wieder losgeht“, so Trainer Gerald Baumgartner.

Drei der sechs neuen Spielern sind beim Trainingsstart dabei, einer davon ist Patrick Salomon. Der Mittelfeldspieler ist von Altach nach Mattersburg gewechselt. „Die Entwicklung von Mattersburg hat mich sehr positiv gestimmt“, so Salomon. Außerdem lebt seine Familie in Wien, die Nähe zur Bundeshauptstadt habe ihn ebenfalls zum Wechsel bewogen.

Kerschbaumer: Alter Bekannter von Trainer

Neu ist auch Außenverteidiger Daniel Kerschbaumer, er kommt von Blau Weiß Linz und kennt Mattersburg Trainer Gerald Baumgartner gut. Unter Baumgartners Regie hat Kerschbaumer 2013 mit Pasching den Cupsieg gewonnen.

Von den drei neuen Stürmern ist nur der Spanier Jefte Betancor heute dabei. Marco Kvasina und Ramil Sheydaev steigen erst später ins Training ein. In der Offensive sind die Umstellungen nach den Abgängen von Prevljak und Pink gravierend. „Wir werden versuchen, die Jungs bestmöglich in unser Spielsystem zu integrieren. Das ist ganz normale Trainingsarbeit und werden wir in den nächsten sechs Wochen machen“, erklärt Baumgartner.

Ab nächster Woche werden Kader und Trainerstab mit Ex-Teamtormann Robert Robert Almer komplett sein. Einzig ein Flügelspieler, der den Japaner Okugawa ersetzen soll, wird noch gesucht. Das erste Match findet am 28.Juli statt, da gastiert der SVM bei Altach.