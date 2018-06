Nova Rock: Anreise beginnt

Das Nova Rock in Nickelsdorf ist ein Megaspektakel und auch eine logistische Herausforderung bei der An- und Abreise. Schließlich wird auch heuer wieder ein Besucherrekord erwartet - mehr als 200.000 Tickets wurden verkauft. Ab Mittwoch beginnt die Anreise.

Mittwoch wird das Nova Rock Gelände bei Nickelsdorf offiziell geöffnet. Ab 9.00 Uhr können die Festivalbesucherinnen und -besucher die Campingplätze beziehen. Viele reisen bereits am Mittwoch an - in Autos und Bussen. Stündlich fahren Sonderzüge in Nickelsdorf ein, sagte die Neusiedler Bezirkshauptfrau Birgit Lentsch.

„Wir erwarten mehr als 25.000 Besucher, die mit dem Pkw anreisen werden. Wir schätzen, dass 15.000 Besucher mit Caravans kommen werden. Die Bahn werden voraussichtlich 6.000 Besucher nutzen. Gleichzeitig sind 30 Taxis und drei Shuttlebusse unterwegs. Insgesamt werden wir 650 zusätzliche Verkehrszeichen aufstellen“, so Birgit Lensch über die Anreise.

550 Ordner, 250 Polizisten

Auf dem Konzertgelände sind während des viertägigen Festivals 550 Ordner, 250 Polizistinnen und Polizisten, 200 Feuerwehrleute, mehr als 120 Sanitäter, Notärzte, Rotkreuzleute, sowie Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft im Einsatz. Die Sicherheitskonzepte fürs Nova Rock werden Jahr für Jahr verbessert, betonte Lentsch.

„Wir haben die professionelle Videoüberwachung bei den Zufahrten zum Gelände und am Festivalgelände weiter ausgebaut und optimiert. Es wird Durchsuchungen bei den Eingängen zum Festivalgelände geben und es wird heuer auch ein Rucksackverbot am Festivalgelände geben“, so Lentsch. Die Konzerte beginnen am Donnerstag, das Nova Rock Festival dauert bis Sonntag.

Nova Rock ohne Die Toten Hosen

Unterdessen haben am Dienstagnachmittag Die Toten Hosen den Auftritt am Nova Rock in Nickelsdorf abgesagt. Der Sänger der Toten Hosen, Campino, erlitt einen Hörsturz. Das gab die Band am Freitag über Soziale Netzwerke und in einer Presseaussendung bekannt - die Band musste daher einige Konzerte absagen - mehr dazu in Tote Hosen müssen Nova Rock-Auftritt absagen..

Polizei mit verstärkten Streifen im Einsatz

Die Polizei wird auch heuer mit verstärkten Streifen im Einsatz sein, so die Landespolizeidirektion. Auf den großen Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsgelände sei wie jedes Jahr hohes Verkehrsaufkommen zu erwarten, so Polizeisprecher Helmut Greiner. Bei starker Anreise auf der Ostautobahn (A4) ist bei Bedarf, zusätzlich zur Festival-Autobahnausfahrt Nickelsdorf, auch die Autobahnausfahrt Mönchhof eine gute Alternative.

„Die längsten Staus und dadurch die größte Geduld werden die Verkehrsteilnehmer zu den Spitzenzeiten am Donnerstagabend und am Freitag rund um die Mittagszeit beweisen müssen“, meinte Greiner. Die Zufahrtsstrecken für Caravans können auch heuer zeitweise geändert werden.

„Wir raten dazu, schon vor der Abfahrt Mönchhof auf der Ostautobahn auf die Beschilderung und Anzeigen zu achten“, sagte der Polizeisprecher. Auch am Sonntagabend und am Montag dürfte es bei der großen Abreise der zahlreichen Festivalbesucher zu starkem Verkehrsaufkommen und Wartezeiten bei der Auffahrt zur Ostautobahn kommen.