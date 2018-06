Pkw-Lenker prallte frontal gegen Baum

Ein 38-jähriger Pkw-Lenker ist Montagfrüh bei Winden am See frontal gegen einen Baum geprallt, nachdem er von einem anderen Autofahrer geschnitten worden war. Der Mann ist dabei verletzt worden.

Der 38-jähriger Pkw-Lenker prallte Montagfrüh auf der L311 zwischen Winden am See und Kaisersteinbruch (Bezirk Neusiedl am See) mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Ein anderer Autofahrer hatte den Mann nach einem Überholvorgang geschnitten und so den Unfall ausgelöst, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der 38-Jährige musste daraufhin eine Notbremsung durchführen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Der Mann wurde verletzt ins Spital gebracht. Zum anderen Pkw-Lenker waren zunächst keine Details bekannt.

Rumäne mit gefälschtem Führerschein gestoppt

Ein 35-jähriger Pkw-Lenker wurde am Sonntagabend bei einer Kontrolle an der Grenzkontrollstelle Andau (Bezirk Neusiedl am See) mit einem gefälschtem Führerschein gestoppt. Der Mann aus Rumänien gab an, den Führerschein legal in der Ukraine gemacht zu haben und bestritt, dass es sich bei der Fahrerlaubnis um eine Fälschung handle, teilte die Polizei am Montag mit. Der Lenker wurde angezeigt.