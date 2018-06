Illegaler Tiertransport an Grenze gestoppt

An der Grenzkontrollstelle in Schachendorf (Bezirk Oberwart) ist am Sonntag ein Transport von Hühnern in einem nicht dem Tiertransportgesetz entsprechenden Anhänger gestoppt worden.

Beamte der Polizeiinspektion Schachendorf führten am Grenzübergang in Schachendorf Kontrollen durch. Dabei stellte sich ein 25-jähriger ungarischer Staatsbürger mit seinem Pkw und angekoppeltem Einachsanhänger der Einreisekontrolle. Bei der Kontrolle des Anhängers wurde von den Polizeibeamten festgestellt, dass darin, auf vier Ebenen verteilt, 130 Hühner transportiert wurden.

Da die Tiere offensichtlich über zu wenig Platz verfügten und nicht entsprechend mit Wasser und Nahrung versorgt waren, wurde eine Weiterfahrt des Transportes untersagt. Des Weiteren konnte der Lenker hinsichtlich des Tiertransportes keinerlei Dokumente, wie Gesundheitsbescheinigung internationaler Tiertransporte, ein Fahrtenbuch oder Bewilligung des Transportunternehmens vorweisen und wollte auch kein Ziel des Transportes nennen.

Anzeige nach Tiertransportgesetz

Die Hühner wurden mit Wasser und Nahrung versorgt und von der zuständigen Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Oberwart kontrolliert. Das Hausgeflügel musste in ein, dem Tiertransportgesetz entsprechendes Fahrzeug, umgeladen werden. Danach wurde die Rückfahrt nach Ungarn gestattet. Für den ungarischen Lenker folgt eine Anzeige nach dem Tiertransportgesetz.