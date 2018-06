VieVinum: Burgenländische Winzer dabei

Noch bis Montag 18.00 Uhr haben Weinliebhaber die Gelegenheit, in der Wiener Hofburg die besten Weine aus Österreich und der ganzen Welt zu verkosten. Auch Burgenländer sind bei der VieVinum vertreten.

Ein ganz besonderer Ehrengast krönte die Eröffnung der 20. VieVinum in der Hofburg in Wien: Hugh Johnson. „Er gilt als der Pionier des Weinjournalismus weltweit und ist also ein internationaler Star“, so Messeveranstalterin Alexandra Graski-Hoffmann.

ORF

Der Weinkritiker kennt und schätzt die Weinregion Burgenland. „Ursprünglich war das Burgenland für Süßweine bekannt, wie zum Beispiel den Ruster Ausbruch. Dann startete ich mit der Verkostung anderer Weine aus dieser Region. Von Chardonnay bis Blaufränkisch. Die große Sensation war für mich, wie lagerfähig die Rotweine sind. Das sind für mich wunderbare Neuigkeiten“, sagte Johnson.

ORF

Forum für Winzer

„Das Burgenland hat sich im Festsaal zu einer fixen Größe entwickelt. Daran sieht man auch, wie die Weinwirtschaft gewachsen ist - nicht an Hektar, sondern an Spitzenbetrieben“, so Österreich Wein Marketing-Chef Willi Klinger.

„Es ist internationales Publikum hier und auch heimische Kunden. Für uns ist es ganz wichtig hier vertreten zu sein“, sagte Winzerin Heide Kollwentz. „Ich habe meine zwei Söhne als Verstärkung mit. Die werden mich am Stand vertreten, damit ich auch durchgehen kann. Es ist ein tolles Forum, die Kollegen sind da - ein wenig werde ich schon probieren “, so Winzerin Birgit Braunstein.