Neusiedler Seebahn wird umgebaut

Bahnfahrer im Seewinkel müssen sich in den kommenden zwei Wochen auf einen Schienenersatzverkehr einstellen. Auf der Strecke der Neusiedler Seebahn werden zwischen Frauenkirchen und Mönchhof die Gleise komplett erneuert.

Die Gleisarbeiten finden zwar nur zwischen Frauenkirchen und Mönchhof statt - dennoch ist dafür die Sperre der gesamten Strecke der Neusiedler Seebahn notwendig, also eine Sperre von Neusiedl bis Pamhagen. Von Montag bis zum Sonntag, dem 24. Juni, wird es einen Schienenersatzverkehr mit Autobussen geben.

Wichtig aber auch für Autofahrer: auch die Neusiedler Straße, die B51, ist zwischen Mönchhof und Frauenkirchen wegen der Gleisarbeiten fast zwei Wochen lang gesperrt.

Züge können schneller fahren

Im Zuge der Gleismodernisierung wird der gesamte Oberbau erneuert - Schienen, Schwellen und Gleisschotter. Dadurch können die Züge der Raaberbahn, die die Strecke betreibt, statt derzeit maximal 100 Kilometer pro Stunde, künftig 120 Kilometer pro Stunde fahren.

Kosten wird die Erneuerung in Summe rund 4,3 Millionen Euro - wobei sich die Investitionen in eine modernere, schnellere Strecke auszahlte, so die Neusiedler Seebahn. Mit fast 770.000 Fahrgästen wurde voriges Jahr ein neuer Rekord aufgestellt. Im Jahr 2004 waren es noch um etwa 300.000 Fahrgäste weniger.