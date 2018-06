Neudörfler: Rekordumsatz von 49 Millionen

Der burgenländische Büromöbelhersteller Neudörfler zählt seit Jahrzehnten zu den Leitbetrieben der Region. Die traditionsreiche Firma hat im Vorjahr einen Rekordumsatz erwirtschaftet. Er stieg um 12,4 Prozent auf 49 Millionen Euro.

Neudörfler stattete unter anderem die neue Unternehmenszentrale der Post AG und das ÖAMTC Mobilitätszentrum, beide in Wien, mit Büromöbeln aus. Zwei Vorzeigeprojekte, für die das Unternehmen auch ausgezeichnet wurde. Heuer richtet die Firma im weltweit größten Holzhochhaus in der Seestadt Aspern in Wien ein Musterbüro ein. Darin werden Materialien wie Filz und Almheu mit Nanotec-Oberflächen kombiniert.

Neudörfler entwickle laufend innovative Lösungen, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren, das sei das Geheimnis des Erfolgs, sagte Geschäftsführer Peter Sattler. 49 Millionen Euro Jahresumsatz, ein Rekordwert in der Unternehmensgeschichte. Neudörfler wächst hauptsächlich am österreichischen Markt und zwar deutlich stärker als der Branchendurchschnitt.

280 Mitarbeiter, Tendenz steigend

Exportiert wird nach Deutschland, Ungarn und in die Slowakei, der Anteil am Gesamtumsatz beträgt 20 Prozent. Der Standort Neudörfl ist in den vergangenen Jahren modernisiert worden. In Summe hat das Unternehmen rund 280 Mitarbeiter, Tendenz steigend. Der Wachstumskurs soll fortgesetzt werden. Eigentümer von Neudörfler ist die BGO Beteiligungsverwaltungs GesmbH. Hinter ihr stehen der Industrielle Erhard Grossnig und Ex-Wirtschaftsminister Martin Bartenstein.

