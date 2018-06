Familypark feiert 50. Geburtstag

Der Familypark in St. Margarethen (Bez. Eisenstadt-Umgebung) feiert sein 50-Jahr-Jubiläum. Donnerstagabend wurde das mit einem Galaabend gefeiert, zu dem zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft geladen waren.

Im Jahr 1968 zog Mitinitiator und Bildhauer Erwin Müller mit seinen 20 Märchenfiguren von einem Waldstück bei St. Georgen nach St. Margarethen. Sein Sohn Mario übernahm den Betrieb im Jahr 1984 gemeinsam mit seiner Frau. Danach wurde laufend investiert und modernisiert. Das ist auch jetzt nicht anders, erklärt Geschäftsführerin Ulli Müller: „Heuer haben wir unseren Märchenwald erneuert, wir haben zwei neue Attraktionen gebaut und auch Gastronomiestationen kamen dazu.“

ORF

Wirtschaftlicher Impuls für die ganze Region

Für die nächsten zehn Jahre sei bereits viel geplant, so Müller - unter anderem ein Erlebnishotel. Wann es entstehen soll, steht allerdings noch nicht fest. Im Vorjahr kamen mehr als 620.000 Menschen in den Familypark, der für die gesamte Region ein riesiger Impuls sei, meinen Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) unisono.

„Die zirka 600.000, die hier Besucher sind, sind auch Gäste in anderen Betrieben, die hier einkaufen und hier nächtigen“, so Niessl. Jeder investierte Euro bringe das drei- oder vierfache an volkswirtschaftlicher Wertschöpfung für das Burgenland mit sich, erklärt Petschnig.

ORF

Mit mehr als 145.000 Quadratmetern ist der Familypark in den vergangenen 50 Jahren zu einem der größten Freizeitparks Österreichs herangewachsen. Während der Saison, zwischen April und Dezember, beschäftigt er rund 230 Mitarbeiter.

Link: