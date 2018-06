Neue Leichtathletikanlage für Eisenstadt

Eisenstadt erhält eine Leichtathletikanlage. Nach vielen Jahren der Standortsuche und politischen Querelen haben am Dienstag Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) und Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) das Projekt gemeinsam vorgestellt.

In Eisenstadt soll eine wettkampftaugliche Anlage mit Flutlicht und Zeitmessung errichtet werden. Derzeit müssen Burgenlands Leichtathleten - wie etwa die junge Spitzenläuferin Caroline Bredlinger - woanders hinfahren. Wenn Bredlinger für einen Wettkampf trainiert, muss sie ins Dusika-Stadion nach Wien. Im ganzen Burgenland gibt es derzeit keine Leichtathletik-Anlage, die nationalen Standards entspricht.

Im Bereich des Eisenstädter Allsportzentrums ist die Errichtung eines Sportplatzes geplant, der allen Leichtathletik-Ansprüchen gerecht werden soll. Das bedeutet etwa eine 400-Meter-Rundumlaufbahn, Flutlicht und Zeitmessung, Anlagen für alle Spring- und Wurfdisziplinen.

Impuls für Leichtathletik

Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) und Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ), zuständiges Regierungsmitglied für Sport, betonten am Dienstag in einer gemeinsamen Präsentation ihre Freude darüber, das lange umstrittene Projekt jetzt endgültig auf Schiene gebracht zu haben. „Ich glaube, dass wir ein Projekt gemeinsam präsentieren können, welches ein sportpolitischer Meilenstein für die Stadt Eisenstadt und das ganze Land sein wird“, so Steiner. „Ich glaube, dass durch die Anlage ein Impuls gesetzt wird, nämlich Leichtathletik attraktiver zu machen - gute Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen“, sagte Niessl.

Eisenstadt stellt das 17.000 Quadratmeter Areal im Wert von 2,9 Millionen Euro zur Verfügung. Das Land bringt sich mit 900.000 Euro und der Bund mit 200.000 Euro ein. Baubeginn soll schon im Juli sein, Fertigstellung im Frühjahr kommenden Jahres.