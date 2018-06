Überschwemmungen in Mogersdorf

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter hat am Sonntagnachmittag in Mogersdorf für Überschwemmungen gesorgt. Auch umliegende Ortschaften waren betroffen. Viele Keller und Straßen standen unter Wasser.

Am Sonntagnachmittag entlud sich eine massive Gewitterzelle über dem unteren Raabtal im Bezirk Jennersdorf. Die Gemeinde Mogersdorf war besonders betroffen: Laut Feuerwehr war die halbe Ortschaft überflutet. Viele Keller mussten ausgepumpt und die verschlammten Straßen gesäubert werden.

FF Mogersdorf

Auch in Wallendorf musste die Feuerwehr die vermurte Landestraße und einige Gemeindestraßen frei räumen und säubern. In Neumarkt musste die Feuerwehr ebenfalls einige Unwettereinsätze absolvieren. In Weichselbaum kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto im Straßengraben landete. Die Feuerwehren Weichselbaum, Maria Bild und Jennersdorf führten die Fahrzeugbergung durch.

