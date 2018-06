WM: Nigeria trainiert in Bad Tatzmannsdorf

Nigerias Fußball-Nationalmannschaft wird sich ab Sonntag in Bad Tatzmannsdorf auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vorbereiten. Bis 11. Juni sind die „Super Eagles“ im Avita Resort einquartiert.

Nach einem feierlichen Empfang soll die vom deutsch-französische Nationaltrainer Gernot Rohr betreute Auswahl in Bad Tatzmannsdorf auch öffentliche Trainingseinheiten absolvieren. Nach Abschluss des Camps geht es nach Russland. Bei der WM trifft Nigeria in Gruppe D auf Kroatien, Argentinien und Island.

Während des Aufenthalts in Österreich wird zudem ein Testspiel absolviert: Am kommenden Mittwoch werden die Nigerianer in Schwechat (Niederösterreich) ein Testspiel gegen Tschechien bestreiten.