20 Jahre Party-Snacks aus dem Lafnitztal

Vor 20 Jahren ist eine Handvoll Bäuerinnen aus dem Lafnitztal in den Tiergarten Schönbrunn gefahren. Im Gepäck hatten sie Fleisch, Käse und allerlei Gutes vom eigenen Bauernhof. Daraus ist eine Geschäftsidee geworden: die Lafnitztaler Party-Snacks.

Das Lafnitztal in Markt Allhau (Bezirk Oberwart) um 5.00 Uhr in der Früh. Seit Stunden wird in der Küche der Lafnitztaler Bauernspezialitäten gearbeitet. Das Catering für eine Wiener Gesellschaft muss spätestens um halb sieben fertig sein. Die Chefin Christa Erdely bringt den Käse und die Milch vom Hof ihrer Mutter - sie hat das Bäuerinnencatering vor 20 Jahren gegründet.

Tochter Christa führt jetzt die Geschäfte und kann sich noch gut an den ersten Auftrag erinnern. Der kam von Helmut Pechlaner - er war damals Zoodirektor in Schönbrunn. „Damals haben sich zehn bis 15 Bäuerinnen auf den Weg gemacht, mit ihren Kühltaschen, Schneidmaschinen und Platten. Sie haben den ganzen Tag in Wien Buffet hergerichtet, damit am Abend etwas da ist. Die Gäste haben die Mehlspeisen in die Handtaschen eingepackt, weils ihnen so gut geschmeckt hat“, so Christa Erdely.

Frühes Aufstehen kein Problem

Der echte und gute Geschmack ist den Lafnitztaler Köchinnen auch heute noch ganz wichtig. Garantieren soll das die richtige Mischung an Gewürzen. „Wir würzen hauptsächlich mit ganz natürlichen Gewürzen, wie etwa Salz“, erklärt Köchin Sabine Schmalzl.

Zufrieden sind anscheinend auch die Köchinnen selbst - obwohl sie heute schon wieder sehr früh aus dem Bett mussten. „Das geht ganz gut und kommt einfach nur auf die Einstellung drauf an. Egal wie spät oder wie früh - es macht uns Spaß“, so Elfi Michalek aus Kroisegg.

Produkte „mit Gesicht und Geschichte“

Die Küche ist nicht besonders groß, Christa Erdely will ihren Kunden trotzdem Qualität bieten. Das sollen vor allem die Produzenten ihrer Produkte garantieren. „Es findet sehr großen Anklang, dass wir nicht einfach ein anonymes Produkt hinstellen, sondern dass bei uns jedes Produkt ein Gesicht und Geschichte hat. Jede Mitarbeiterin kann etwas über die Produkte erzählen“, so Erdely.

Trotzdem bedauert die junge Chefin das schwindende Bewusstsein für gute Lebensmittel. In unserer Schnäppchengesellschaft sieht sie es nicht mehr als selbstverständlich, einen fairen Preis für gesunde Nahrung zu bekommen.