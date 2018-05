Edelpute: Ende für Schlachtbetrieb

Mit Ende des Monats wird der Schlachtbetrieb der Pöttelsdorfer Edelpute geschlossen und nach Kärnten verlegt. 50 der 100 Mitarbeiter werden gekündigt. Grund ist der hohe Preisdruck durch billige Importware aus den Nachbarländern.

Die Pöttelsdorfer Edelpute befindet sich seit 2008 im Besitz der Kärntner Unternehmensgruppe Wech. Dass nun der Schlachtbetrieb in Pöttelsdorf geschlossen wird, hängt mit dem Angebots- und Preisdruck beim Putenfleisch aus osteuropäischen Ländern, aber auch aus Deutschland und Italien zusammen. „Das erfordert, dass die österreichische Produktion so effizient und rationell wie möglich erfolgt. Dafür sind zwei Standorte für die Schlachtung in Österreich nicht wirtschaftlich“, sagt Karl Feichtinger, Sprecher der Wech-Gruppe.

ORF

Betroffen von der Schließung ist ausschließlich der Schlachtbetrieb in Pöttelsdorf. Bei den anderen Produktionsschienen sowie dem Vertriebssystem soll es zu keinen Änderungen kommen. „Die Zerlegung, Weiterverarbeitung, Produktion von Spezialproduktion usw. bleiben am Standort erhalten, so wie auch die Marke erhalten bleibt“, so Feichtinger.

ORF

Wech/Karl Feichtinger

Firmengeschichte mit verschiedenen Eigentümern

Die Putenfarm wurde 1971 vom Pöttelsdorfer Otto Glatter gegründet, stand dann im Eigentum eines slowakisch-kanadischen Geflügelkonzerns. Im Jahr 2001 wurde die Pöttelsdorfer Edelpute vom damaligen BEGAS-Vorstandsdirektor Rudolf Simandl übernommen, gegen den heute ein Strafverfahren anhängig ist - mehr dazu in Simandl weiter nicht verhandlungsfähig.

ORF

Vor zehn Jahren hat dann die Wech-Gruppe den Betrieb in Pöttelsdorf übernommen. Für die Pöttelsdorfer Edelpute liefern aktuell 25 Mäster - davon 19 aus dem Burgenland - pro Jahr an die 450.000 Puten.