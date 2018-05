ÖVP startet neue Initiative

Die ÖVP Burgenland hat eine Kampagne vorgestellt, die Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bietet, direkt Fragen an die Landesregierung zu stellen. Mit der „Bürgeranfrage“ wolle man die Regierung zu mehr Transparenz zwingen, heißt es dazu.

Es habe in letzter Zeit viele Vorfälle gegeben, zum Beispiel den Kauf der Bahnlinie Oberwart-Friedberg oder die Abfindung des Mörbisch-Kurzzeitintendanten Gerald Pichowetz, bei denen über die Summen Stillschweigen vereinbart wurde, kritisierte ÖVP-Obmann Thomas Steiner am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt. Mit der „Bürgeranfrage“ wolle man erreichen, dass den Bürgerinnen und Bürgern des Burgenlandes Gehör verschafft werde.

ORF/Andreas Riedl

Die Fragesteller sollen sämtliche Informationen über die Fragestellung, zu Recherchen und die Beantwortung selbst erhalten. „Damit wollen wir auch der Politikverdrossenheit in der Bevölkerung entgegenwirken“, betonte Steiner. Die Anliegen können ab sofort über eine Homepage oder per Post an die Volkspartei gerichtet werden.