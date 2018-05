Stegersbach Tigers rocken Europacup

Die Stegersbach Tigers sind eines der besten Inline-Skater-Hockey-Teams Österreichs - also quasi dem Eishockey ohne Eis. In Ternitz in Niederösterreich haben sie ihren bisher größten Erfolg gefeiert - beim Europacup der Cupsieger wurden die Stegersbacher Fünfte.

Gegen die starke Konkurrenz aus sechs Ländern ist ein fünfter Platz aus Sicht von Spielern und Betreuern alle Ehren wert. „Der 5.Platz ist schön und gut. Wir könnten aber weiter vorne mitspielen. Darauf kann man aufbauen und auf das nächste Turnier hoffen“, so Mario Kubecka.

Fünf Siege, drei Niederlagen

Acht Partien absolvieren die Tigers an den drei Turniertagen. Fünf Siege stehen drei Niederlagen gegenüber. Im Spiel um Platz 5 war der heimische Rivale Wiener Neustadt der Gegner. Gegen die Mad Dogs gelangen Mario Kubecka zwei der drei Tore. „Wenn man 3:2 gewinnt, ist es egal, wer die Tore schießt. Ich bin aber froh darüber“, erklärt der Spieler.

Am Ende gewinnt Stegersbach das Platzierungsspiel 3:0 und nimmt Revanche für die Niederlage gegen Wiener Neustadt in der Vorrunde. Mit etwas Glück wäre noch mehr möglich gewesen, so das Resümee der Stegersbacher.

„Ich habe mir höhere Ziele gesetzt. Das ist auch nötig, um immer besser zu werden. Wir haben leider ein bisschen zu lange gebraucht, um in das Turnier zu finden. Auf der anderen Seite waren die letzten vier Spiele richtig gut für uns. So haben wir uns einen versöhnlichen fünften Platz erkämpft“, so Jonas Schuller. Er sei stolz darauf, dass man das beste Ergebnis unter den österreichischen Mannschaften geholt hat.