Seefestspiele Mörbisch stimmen sich ein

Die Seefestspiele Mörbisch sind schon ganz auf „Gräfin Mariza“ eingestellt. Die Kulissen für die Emmerich Kalman Operette nehmen allmählich Gestalt an. Eine überdimensionale Geige steht im Mittelpunkt des Bühnenbildes.

Während die Bühne allmählich wächst, stimmt sich der künstlerische Direktor der Seefestspiele Mörbisch Peter Edelmann, schon ganz auf die Gräfin Mariza ein. Auch beim Spaziergang durch die Mörbischer Weingärten kreisen die Gedanken von Edelmann ständig um die Gräfin Mariza. Die Melodien aus der Operette gehen ihm nicht aus dem Kopf.

Peter Edelmann singt einen Ausschnitt aus „Gräfin Mariza“

In keiner anderen Operette steht die Geige so im Mittelpunkt wie in der Gräfin Mariza. Daher steht sie auch optisch in der Inszenierung im Mittelpunkt. Das Bühnenbild von Manfred Waba ist eine überdimensionale Geige, die sich verwandeln lässt, damit immer wieder neue Schauplätze entstehen. „Die heiße Phase beginnt jetzt - der Aufbau hat begonnen. Ich komme ab und zu her und schaue, was man schon von der Geige auf der Bühne sieht. Mittlerweile kann man schon das Gerüst der Geige erkennen“, so Edelmann.

Geige als Blickpunkt

Es wird ein sehr aufwendiges Bühnenbild - die Seefestspiele Mörbisch wollen die Besucher mit vielen Raffinessen, die in der Geige verborgen sind, überraschen. Momentan wird die Unterkonstruktion des Bühnenbildes aufgebaut. Unzählige Gerüststangen werden dafür benötigt. Die Geige selbst ist ein raffiniert ausgeklügeltes Konstrukt aus Eisenteilen. Demnächst werden die Unterbauten mit Holz verkleidet und bemalt.

„Ich bin quasi am Theater groß geworden. Für mich ist Theater hinter den Kulissen. Der Geruch von Farben, Staub, Dreck und einfach von einer Bühne. Das kann man manchmal auch riechen, wenn ein Vorhang in einem Opernhaus aufgeht. Für mich ist dieser Geruch sofort wie Heimat“, sagte Edelmann. Der Zeitplan für Bühnenarbeiter und Techniker ist jedenfalls eng, denn am 4. Juni beginnen die Proben für die Gräfin Mariza.