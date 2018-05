PH Burgenland: Anmeldungen bis zum 15. Mai

Alle Maturanten, die den Lehrberuf ergreifen und im Herbst das Studium in Eisenstadt beginnen wollen, sollten den 15. Mai nicht vergessen: Da endet die Anmeldefrist für das Studium an der Pädagogischen Hochschule Burgenland.

Alle künftigen Lehrerinnen und Lehrer haben noch bis zum 15. Mai Zeit, sich anzumelden. Man stehe bis dahin für alle Fragen zur Verfügung und freue sich über viele Anmeldungen, sagt Vizerektorin Inge Strobl-Zuchtriegel.

Männliche Studenten gesucht

„Man kann nie genug Studierende haben. Wir würden uns vor allem sehr, sehr freuen, wenn Männer sich für das Studium interessieren. Vor allem in der Primarstufe sind die Studierenden weiblich, das heißt im Bereich der Quote haben wir noch sehr viel Bedarf“, so Strobl-Zuchtriegel.

ORF

Die Ausbildungsschwerpunkte sind Mehrsprachigkeit, Medienkompetenz, Naturlernräume, Religion und Elemantarpädagogik. „Wir sind in der neuen Pädagogenbildung wirklich gut aufgestellt. Wir bereiten die Studierenden gut dafür aus, sodass sie mit den Eltern und den Kindern gut umgehen können“, so Sabine Weisz, Rektorin der Pädagogischen Hochschule Burgenland.

Die Ausbildung zur Volkschullehrerin bzw. zum Volksschullehrer dauert acht Semester und endet mit dem Bachelor. Dazu kommen noch zwei Mastersemester, die man auch berufsbegleitend absolvieren kann.