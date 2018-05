Junge Kicker legen Talentprobe ab

Junge Fußballtalente haben am Sonntag in Parndorf um den Landessieg im Coca-Cola-Cup für U12-Teams gespielt. Das Finale gewann die Spielgemeinschaft „Der Club“ aus Drassmarkt, Lockenhaus und Pilgersdorf gegen den UFC St. Georgen/Eisenstadt mit 2:0.

Insgesamt 24 U12-Mannschaften aus dem ganzen Burgenland waren beim Landesfinale in Parndorf dabei. „Der Club“ konnte nach 2014 den zweiten Sieg im Landesfinale verbuchen. Außerdem wurde das Team auch zur fairsten Mannschaft des Turniers gewählt. Die zwei Finalisten sowie der SV Mattersburg als Gastgeber qualifizieren sich somit für das große Bundesfinale, das am 16. und 17. Juni erstmals in der Fußballakademie in Mattersburg ausgetragen wird.

Coca-Cola/GEPA

„Großartige Leistung im Finale“

Die Club-Trainer-Thomas Schlögl und Reinhold Pfneisl zeigten sich vom Sieg ihrer Mannschaft ein wenig überrascht, aber sehr stolz: „Die Gruppenphase haben wir sehr gut gemeistert. Wir hatten heute auch im Penaltyschießen Glück. Im Finale selbst haben wir eine großartige Leistung gebracht.“

Coca-Cola/GEPA

Freuen auf Finale und David Alaba

Auch die Trainer des UFC St. Georgen/Eisenstadt, Hannes Marzi und Arnold Ernst, freuten sich über den Finaleinzug: „Die Jungs haben einfach gut gespielt und sich die Teilnahme beim Bundesfinale in Mattersburg verdient. Die Jungs freuen sich schon riesig auf das Bundesfinale und auf David Alaba.“